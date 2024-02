À la suite de « l’affaire Messi », la Chine renonce à accueillir deux matchs amicaux de l’Argentine

La pilule ne passe toujours pas.

Resté sur le banc lors d’un match amical entre l’Inter Miami et une sélection All Stars de Hong Kong dimanche dernier, pour une élongation des ischio-jambiers, Lionel Messi a provoqué la furie des fans hongkongais, qui avaient déboursé de grosses sommes pour apercevoir la Pulga fouler la pelouse. Moins d’une semaine plus tard, et après que le gouvernement local s’est dit « extrêmement déçu », ce « Messi gate » prend une nouvelle tournure. La Chine a officiellement annoncé qu’elle renonçait à accueillir deux matchs amicaux de l’Argentine sur son sol.

L’Albiceleste, qui a programmé sa tournée asiatique du 18 au 26 mars prochain, devait affronter le Nigeria dans la grande ville de Hangzhou (est) et la Côte d’Ivoire à Pékin. Mais cette polémique dans le territoire chinois semi-autonome a convaincu le bureau des sports de Hangzhou de se rétracter, du moins pour le moment, selon un communiqué : « Compte tenu des raisons que tout le monde connaît, d’après les autorités compétentes, les conditions pour que l’événement ait lieu ne sont pas réunies. » De son côté, l’association de football de Pékin a déclaré : « Après vérification (par nos services), Pékin ne projette pas, pour l’heure, d’organiser le match auquel Lionel Messi devait participer. »

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas.

L'Argentine et le Brésil s'affronteront dans un match couperet dans la course aux JO