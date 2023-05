Stéphane Moulin et Caen, c’est fini

Le Moulin met les voiles.

Fin d’histoire entre Stéphane Moulin et le Stade Malherbe de Caen. Le coach des Caennais ne rempilera pas pour une troisième année. « Après deux saisons passées à la tête de l’équipe professionnelle, Stéphane Moulin ne sera plus l’entraîneur du Stade Malherbe Caen la saison prochaine », comme le précise le club de ce mercredi. La saison passée les Normands ont terminé à la septième place et sont toujours en course pour le top 4, cette année. La bande à Alexandre Mendy est cinquième avec 55 points, à une longueur de Bastia.

Stéphane Moulin ne sera plus l'entraîneur du @SMCaen la saison prochaine. #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) May 17, 2023

Les Normands ont aussi salué le travail du technicien : « Avec Stéphane Moulin, le Stade Malherbe aura notamment réussi à reconquérir son public. Le Stade Michel d’Ornano est devenu cette saison une véritable forteresse où il est difficile de venir prendre des points. Pour tout ça, le club tient à le remercier chaleureusement pour son travail et son implication ». Ce samedi, Caen s’est imposé 4-2 contre Nîmes, lors de la 35e journée de championnat. Pierre-Antoine Capton, président du conseil de surveillance « respecte » le choix de Stéphane Moulin. Le dirigeant conclut : « Nous sommes reconnaissants de ce qu’il a apporté au Stade Malherbe durant ces deux saisons ».

Etrange qu’il ne casse pas du sucre sur le dos du Moulin.

