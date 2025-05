Ousmane Dembélé devra attendre encore un peu pour son Ballon d'or

Ousmane Dembélé fêtait ce jeudi ses 28 ans, mais les lecteurs de Sofoot.com ne lui ont pas fait de cadeaux.

Il y a quelques jours, on vous demandait si Ousmane Dembélé était déjà favori pour le Ballon d’or 2025. Et vous êtes 63% à penser qu’il ne peut pas être encore catégoriser comme tel. Pour certains comme PecExcel, la question ne se serait même pas posée avant : « Dembélé, Yamal, Salah and Co auraient été top 20 ou 30 d’il y a 10 ans. » Parce qu’un vrai Ballon d’or, c’était même pas décerné à des Thierry Henry, Totti, Iniesta ou Ribéry. Alors imaginez Dembouz. Même ruicosta10, pourtant pas hostile au joueur, peine à y croire : « Dembélé, on l’aime bien, mais Ballon d’or ? Alors que des mecs comme Henry ne l’ont jamais été ? Et la liste est longue. » Le seul qui le mériterait pour l’ensemble de son œuvre, selon lui, c’est Salah « même si cette saison, il est mauvais quand il ne le faut pas ». Et puis, « Pedri, Yamal, Lautaro, Salah sont plus ballon-d’orable que Dembélé. Jouer dans un championnat de seconde zone, ça joue quand même », balance Bocks, qui n’a pas oublié qu’on parle d’un championnat où Dante, 64 ans, fait sa loi.

Et Dembouz dans tout ça ?

Il faut quand même rendre à Dembélé ce qui est à Dembélé. Car, en 2025, Ousmane est bien là. Moins fantasque, plus régulier. Titulaire indiscutable au PSG. Moins de passements de jambes dans le vide, plus de passes décisives. Moins de longues courses pour finir avec une frappe dans la tribune supérieur et puis son statut, longtemps flou, s’est éclairci à force de constance. À Paris, c’est lui qui débloque des matchs et lance les pressings. Et c’est peut-être ça, le plus étonnant : qu’il soit devenu fiable. Et puis, qu’est-ce qu’il en a faire, Ousmane ? Comme nous le rappel Spouks : « Un Ballon d’or, ça donne pas l’heure, donc Ousmane s’en fout. » Ce qu’il veut, lui, c’est marquer plus et avoir ses Rolex et Patek. Puis « qu’on en vienne à se poser sérieusement cette question, sans que personne ne puisse dire qu’elle est déconnante, il est là ton ballon d’or Ousmane ! » N’est ce pas Le Pro G sportif ?

Oui, mais… attends

Puis c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens (sauf si c’est Labrune qui gère la soirée). C’est un peu l’esprit de Julio Dragster, statisticien de la section commentaires et amateur de calendrier : « Il reste encore 5 mois et un gros tas de matchs (de 22 à 28) à jouer avant la mi/fin octobre. » Alors Haaland peut encore claquer un quintuplé, Mbappé finir pichichi ou Lautaro devenir MVP de la finale le 31 Mai. Car, comme le rappelle laBrinque, « il est en pôle, mais ça se jouera à la fin. » Et s’il y en a un qui a compris le pouvoir qu’on détient sur le destin des joueurs, c’est Kaamelot75 : « Vous pouvez réserver votre malédiction So Foot pour la Coupe du monde des clubs ou la Kings League svp ? »

Alors on clôt le débat. Pour l’instant.

