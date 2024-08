Snapdragon, le sponsor de Manchester United, voudrait renommer Old Trafford à son nom

From Old Trafford to Snapdragon Stadium ?

Plusieurs médias anglo-saxons comme The Athletic et The Guardian révèlent ce lundi que le sponsor principal de Manchester United, Snapdragon, serait intéressé par le rachat des droits de dénomination d’Old Trafford. En clair, la marque américaine de processeurs voudrait faire comme Emirates avec Arsenal et Etihad avec Manchester City, en figurant dans le nom du nouveau stade des Red Devils.

Comme annoncé fin juillet, les dirigeants mancuniens envisageraient sérieusement de construire une nouvelle enceinte sur le même site que l’actuel Old Trafford, qui après 114 ans de bons et loyaux services commencerait à se faire vieux. Problème : tout ceci coûte de l’argent, beaucoup d’argent même, minimum deux milliards de dollars d’après The Athletic. Et pour ramener des billets verts, une des solutions pour le club de Sir Jim Ratcliffe pourrait être de vendre les droits de dénomination du stade à Snapdragon, qui a déjà conclu l’été dernier un contrat de trois ans pour devenir le sponsor principal du maillot des Red Devils.

L’entreprise américaine est d’ailleurs coutumière du fait : actuellement en pleine tournée américaine, Manchester United a joué jeudi dernier contre le Real Betis au Snapdragon Stadium, à San Diego. Anciennement Bashor Field, l’enceinte a été renommée ainsi en 2021, lorsque l’entreprise américaine s’est associée au projet. Don McGuire, directeur marketing de Qualcomm (qui est propriétaire de Snapdragon, spécialisé dans les puces pour appareils mobiles), a profité de cette tournée américaine pour manifester auprès des médias anglo-saxons son envie de faire de même avec le Theater of Dreams : « Old Trafford est Old Trafford et devra toujours rester Old Trafford. Mais une marque pourrait y être attachée d’une quelconque manière, via un « à » ou autre : par exemple, il s’agit du stade Snapdragon « à » Bashor Field. »

En plus de ce projet, Snapdragon aimerait également que Manchester United aille jouer en Inde pour la première fois de son histoire, afin de développer la marque en Asie : « Nous sommes une entreprise mondiale. Notre siège social se trouve peut-être à San Diego, en Californie, mais l’un de nos plus grands marchés est la Chine, un autre l’Inde, et nous vendons donc nos produits, en volume, par l’intermédiaire de partenaires dans le monde entier. Je dois être capable de faire évoluer la marque au niveau mondial. »

C’est ce qu’on appelle : faire ce qu’on veut de son argent.

