Sir Alex Ferguson signe un contrat à vie à Francfort

Sir Alex Ferguson est évidemment connu dans le monde entier pour ses succès sur le banc de Manchester United. À l’ombre des trophées entassés à Old Trafford, l’entraîneur écossais a fait ses gammes au pays et notamment à Aberdeen où il avait déjà appris à collectionner les titres. Mais l’homme de 82 ans est aussi capable de quelques infidélités et a bien failli être la cause de plusieurs malaises parmi les supporters des Red Devils lorsque, ce mardi, l’Eintracht Francfort a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui brandissant, tout sourire, une écharpe aux couleurs des Aigles.

🦅❤️ Sir Alex Ferguson wird lebenslanges Mitglied bei Eintracht Frankfurt. Berührungspunkte finden sich zuhauf – und waren Anlass für einen Besuch samt persönlichem Gespräch mit der Trainer- und Managerlegende von Manchester United.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 19, 2024

Celui qui a laissé le flambeau en 2013 du côté de Manchester United ne retrouve pas ses fonctions de coach en pleine course à l’Europe dans laquelle est lancé l’Eintracht. Mieux que ça : Sir Alex Ferguson est nommé « membre à vie » du club allemand. La raison de cette étrange signature remonte à 1960 lorsque Richard Kreß et ses coéquipiers avaient étrillé les Rangers, pour qui le cœur du natif de Glasgow vibrait, en demi-finale de Coupe des clubs champions (12-4 sur la double confrontation). Présent à Ibrox au match retour, le supporter de l’époque est resté fair play a ensuite toujours gardé un œil attentif vers la Hesse.

Un jumelage entre Manchester et Francfort-sur-le-Main est désormais à prévoir.

