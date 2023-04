Silvio Berlusconi atteint d’une leucémie

Le chevalier fragilisé.

Après l’annonce de son hospitalisation, ce mercredi, Silvio Berlusconi, le propriétaire de Monza, vient d’apprendre qu’il est atteint d’une leucémie, d’après le Corriere Della Serra. L’ex-président de l’AC Milan, âgé de 86 ans, était entré en soins intensifs pour des problèmes cardiaques, à l’unité de soins de San Raffaele. La nuit dernière, l’homme politique était ainsi stable et pas intubé. Désormais, Berlusconi a commencé une chimiothérapie pour soigner cette forme de leucémie.

L’Italien a été président de l’AC Milan durant 26 ans, avec un premier passage entre 1986 et 2004, un autre de 2006 à 2008, et un dernier entre 2011 et 2017. Sous sa présidence, les Milanais ont notamment remporté cinq Ligues des champions.

Sa femme, Marta Fascina, a passé la nuit à l’hôpital avec lui.