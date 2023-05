Séville et le Betis se quittent sans but

Séville FC 0-0 Real Betis

Expulsion : Miranda (87e) pour les Beticos

À Sánchez Pizjuán ce dimanche soir pour le compte de la 35e journée de Liga, ni Séville ni le Betis n’ont célébré le Gran Derbi, au terme d’un match nul sans saveur (0-0). Les deux équipes restent respectivement au neuvième et sixième rang.

La partie aura d’ailleurs mis du temps à se lancer, puisqu’il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir Papu Gómez envoyer sa frappe légèrement au-dessus, après un joli travail d’Érik Lamela à l’entrée de la surface (16e). La réaction betica est alors signée Guido Rodríguez, d’un tir également trop enlevé (18e). Le premier gardien à toucher le ballon se nomme finalement Claudio Bravo, dont les mains fermes sont venues claquer la lourde tentative lointaine de Pape Gueye (22e). Une seule frappe cadrée en 45 minutes dans ce timide derby.

Et après la pause, guère d’amélioration. Car si Rafa Mir, trouvé au second poteau par Gómez et complètement seul, manque sa volée du plat du pied (47e), aucune occasion réelle ne sera à signaler lors de la demi-heure restante. German Pezzella est ainsi intervenu dans les pieds de l’intenable Papu, avant que celui ne déclenche une balle de but (51e), puis Gueye a vu son tir passer tout près de la barre transversale de Bravo (56e). Le Chilien a été sollicité une dernière fois par Suso, encore à distance (64e), pour ce qui a été l’ultime frisson de cette balade sévillane.

Séville FC (4-2-3-1) : Dmitrović – Telles, Gudelj, Rekik, Montiel – Gueye, Rakitić – Papu Gómez (Gil, 71e), Óliver Torres (Suso, 50e), Lamela – Mir (En-Nesyri, 70e). Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Betis (4-2-3-1) : Bravo – Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Abner, Guido Rodríguez, William Carvalho (Akouokou, 71e) – Luiz Henrique (Rodri, 46e), Canales Ayoze Pérez – Iglesias (Juanmi, 65e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

