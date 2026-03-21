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L'AC Milan porté par ses Français

TB
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L'AC Milan porté par ses Français

AC Milan 3-2 Torino

Buts : Pavlović (37e), Rabiot (54e) et Fofana (56e) pour les Rossoneri // Simeone (44e) et Vlašić (84e SP) pour le Toro

Cocorico !

Après avoir pris le score grâce à une frappe gigantesque de Strahinja Pavlović, l’AC Milan s’en est ensuite remis à ses internationaux tricolores pour venir à bout du Torino (3-2). Suffisant pour repasser devant Naples au moins pour quelques heures, sans totalement lâcher l’affaire dans la course au titre. Un match qui se sera donc débloqué sur ce ballon mal repoussé plein axe, récupéré par Pavlović qui envoie une praline qui fracasse la barre et rentre dans le but tout en puissance (1-0, 37e). Un avantage de courte durée : sur une tentative de Nikola Vlašić, Mike Maignan est malheureux de voir le ballon jouer au ping-pong entre lui et son poteau avant de revenir sur Giovanni Simeone, qui n’en demandait pas tant (1-1, 44e).

Rabiot et Fofana au secours de Milan

La décision se fera donc après la pause. En deux minutes Adrien Rabiot, à la réception d’un centre de Christian Pulisic (2-1, 54e) puis Youssouf Fofana, bien trop libre au cœur de la surface adverse (3-1, 56e) ont tout le loisir de redonner un avantage conséquent aux Rossoneri. Suffisant pour repartir avec les trois points, malgré le penalty bêtement concédé par le même Pavlović et transformé par Vlašić (3-2, 84e). Sans conséquences : le Milan recolle bien à cinq longueurs de son voisin, l’Inter.

C’est la fête à Milan ! En tout cas, dans une partie de la ville.

Grâce à Rabiot et Pulisic, Milan renverse le Torino

TB

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