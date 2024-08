Yes Sir ! Drake a sorti le chéquier pour sauver le club de Venise

Planète rap.

Fraichement promu en Serie A, le club de Venise a longtemps cru qu’il ne pourrait pas faire partie de l’élite. En cause : d’énormes dettes et la menace pure et simple d’une rétrogradation en Serie D. Les Arancioneroverdi ont néanmoins évité le couperet grâce à… Drake. Dos au mur, le propriétaire Brad Katsuyama a en effet contacté son ami Matte Babel, membre du management du rappeur, au culot. Bien lui en a pris puisque la star a dit banco.

« Brad m’a expliqué le problème de manière simple : Venise doit récolter dix millions d’euros dans quelques semaines, puis au moins trente millions d’euros dans quelques mois, sinon le club fera faillite, raconte Babel à GQ. Venise est une ville incroyable et Venezia a toujours été un club spécial . J’ai parlé à Drake, puis Brad et moi avons discuté de la façon dont nous pourrions aider. En deux semaines, nous avons trouvé un accord, collecté les fonds nécessaires pour payer les salaires et éviter la faillite. » 40 millions de dollars ont ainsi été levés pour permettre au club de repartir du bon pied.

Les Girondins auraient dû essayer d’appeler Patrick Bruel.

Venise de retour en Serie A