Santiago Cucci : « L'extrasportif ? Ça a été un cirque cette semaine »

Assez discret depuis son intronisation au poste de président exécutif de l’Olympique lyonnais, Santiago Cucci est sorti de sa boîte ce dimanche soir pour s’adresser aux journalistes, à la suite de la claque reçue par l’OL contre le PSG (1-4). « On est frustrés, déçus, dans le dur. Je voulais remercier les supporters qui ont été très bien avec nous. Notre projet n’est pas à court terme. On avance. Le message des supporters ? Ils ont raison. Quand on sort du centre de formation, on fait plus de deux ans », a-t-il lâché, faisant sans doute référence aux départs récents de Castello Lukeba et Bradley Barcola.

« L’extrasportif ? Ça a été un cirque cette semaine. Mais ce n’est pas une excuse. Le projet demande du temps mais on n’a pas de temps », a poursuivi Cucci, qui est resté silencieux sur l’avenir de Laurent Blanc : « Je ne vais pas vous répondre ce soir. Il n’y a pas que l’entraîneur qui est responsable. » Avant d’avoir un dernier mot sur le mercato : « On a fait avec (les sanctions de la DNCG), mais on aurait pu faire mieux. Tous nos contrats ont été homologués et c’est ce qu’il faut retenir. »

Les prochains jours risquent d’être agités à Lyon.

La réaction des Bad Gones face à leurs joueurs