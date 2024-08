Romain Faivre fait son retour à Brest

Ça bouge enfin à Brest !

Très timide jusqu’à présent sur le marché des transferts, le Stade brestois accélère son mercato à une journée de la reprise (face à Marseille, ce samedi à 17h) avec le retour de Romain Faivre. Le milieu offensif est prêté sans option d’achat par Bournemouth, où il peine à s’imposer avec seulement cinq petits matchs disputés sur la phase retour de la dernière saison de Premier League, sans jamais avoir été titulaire. Un retour aux sources pour celui qui s’est révélé dans la cité du Ponant, avec deux superbes premières saisons réalisées en Ligue 1 entre 2020 et 2022, lesquelles l’avaient ensuite amené à tenter l’aventure du côté de l’Olympique lyonnais en janvier 2022.

La marche était alors trop haute pour lui et le joueur de 26 ans avait été prêté six mois du côté de Lorient (dont l’actionnaire minoritaire Bill Foley est également propriétaire des Cherries), où il était en mauvais terme avec l’entraineur Régis Le Bris, avant d’être acheté par le club anglais pour 15 millions d’euros l’été dernier. La saison passée, il a de nouveau été prêté chez les Merlus, avant la trêve hivernale, où il a disputé 17 matchs pour cinq buts et une passe dé.

À Brest, il découvrira la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière, comme le club breton.

𝗥𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗙𝗮𝗶𝘃𝗿𝗲 de retour au Stade Brestois 29 ! 🔴⚪ ✍ Le Stade Brestois informe du retour de Romain Faivre au SB29 sous la forme d'un prêt en provenance de @afcbournemouth. 🔗 https://t.co/0okSRwUCO9 🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛 | Partenaire mercato pic.twitter.com/Vw0bR2e4Ip — Stade Brestois 29 (@SB29) August 16, 2024

Le grand retour de la Faivre du samedi soir à Le Blé ?

