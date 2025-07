Revue d’effectif pour Laurent Bonadei face au Pays de Galles

On ne prend pas les mêmes et on recommence.

Après avoir battu les Anglaises samedi dernier, les Françaises affrontent ce mercredi soir le Pays de Galles, pour une rencontre a priori moins disputée. En l’état, le sélectionneur Laurent Bonadei a décidé de faire tourner son onze avant d’affronter les Britanniques. Exit De Almeida, Lakrar, Jean-François, Karchaoui, Katoto, Cascarino et Baltimore, place aux autres, avec notamment Amel Majri ou Kadidiatou Diani. En l’absence de Griedge Mbock et de Sakina Karchaoui, le brassard revient à Grace Geyoro.

Le 𝐗𝐈 pour affronter les Galloises 🔥 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Coup d’envoi à 21h00 sur France 2 📺#FRAPDG #FiersdetreBleues #WEURO2025 pic.twitter.com/GuitBnNNra — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 9, 2025

Pas de quoi être effrayé pour autant.