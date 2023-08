Cherki dit les termes après la défaite à Strasbourg

Ça commence bien.

Après la défaite de l’Olympique lyonnais 2 buts à 1 dimanche soir en clôture de la première journée de Ligue 1, le milieu offensif du club Rayan Cherki a exprimé sa déception au micro de Prime Video. Et le joueur de 19 ans était extrêmement déçu de la prestation de siens : « On en a marre de subir à chaque fois. Je tiens à dire que c’est ni de la faute du staff, ni du coach, c’est nous sur le terrain. Au bout d’un moment, on met les bons ingrédients en entame, pendant le match. Il y a toujours une petite erreur qui fait qu’on ne peut pas gagner les matchs ». Le jeune homme formé au club a poursuivi son discours dans la même veine volontariste et pense que le club peut sortir rapidement de cette période difficile : « On a des repères. On commence à se comprendre les uns pour les autres. Il faut continuer comme ça, être bien plus solide défensivement, car la saison doit être différente (de la précédente) ».

🗣️ Rayan Cherki : "Aujourd’hui, la déception est immense !" 🤯 Les mots forts du jeune lyonnais après la première défaite de la saison. #RCSAOL pic.twitter.com/zqsZ1vGOv9 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 13, 2023

La saison risque quand même d’être longue pour les Gones.

Blanc reproche à Vieira son absence lors des rassemblements de France 98