Raphaël Quenard : « Zlatan Ibrahimovic, c’est une lumière ! »

Raphaël Quenard aime le cinéma, mais pas que.

Dans une interview accordée à Society, l’acteur principal de Yannick a révélé sa passion du football. Ainsi que son admiration pour un ancien attaquant bien connu du monde du sport, même s’il vient de prendre sa retraite.« Zlatan Ibrahimovic, que ce soit sur et en dehors du terrain, tu voyais qu’il surfait sur la vie et sur son art. Zlatan, pour moi, c’est une lumière ! », s’est ainsi emballé le comédien, qui parle aussi de « gouaille » et d’« une sorte de transcendance » pour évoquer l’ex du Paris Saint-Germain.

Le fan du Suédois a également raconté ce qu’il appréciait particulièrement lorsqu’il évoluait lui-même sur un terrain en amateur, au poste de défenseur central : « Mon amour infini, c’était le tacle. Tacler les joueurs adverses, avec quelque chose d’un peu artistique au moment où tu te lances sur le ballon, en matière de sensation, c’est exceptionnel. Tu vois le stade frissonner et dès que tu as fini ton affaire, tu as le droit à toutes les insultes en bord de terrain. Plaisir décuplé ! »

Du genre Chien de la casse, sûrement.

