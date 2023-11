La Côte d’Ivoire en colle 9 aux Seychelles

Pas cool.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 débutent cette semaine en Afrique, et les Seychelles ont eu le malheur de tomber dans le groupe F, celui de la Côte d’Ivoire. Ce vendredi, les Éléphants ont aplati les joueurs de l’archipel. Et le mot est faible : 4-0 à la pause, 9-0 au coup de sifflet final.

Sébastien Haller (20e, S.P.), Ibrahim Sangaré (24e), Simon Adingra avec un petit bonbon du gauche (36e), Seko Fofana (60e) et Jean-Philippe Krasso (84e, S.P.) ont tous inscrit un but. Karim Konaté (40e S.P., 90e+5) et Hamed Junior Traorè (77e et 90e+4) se sont même chacun offert un doublé. Les Ivoiriens prennent ainsi la tête de la poule, dans laquelle le Burundi (3-2 contre la Gambie) et le Gabon (2-1 face au Kenya) se sont également imposés.

Les Seychellois savent désormais ce que ça fait d’être un joueur de Southampton.

