Vitinha, Mendes, Doué, Asensio et Donnarumma de retour à l’entraînement

Tout le monde sur le pont !

À deux jours du déplacement sur la pelouse d’Arsenal, Luis Enrique a pu compter sur un effectif presque au complet à l’entraînement, ce dimanche. Forfaits vendredi soir pour la réception de Rennes, Vitinha, Nuno Mendes, Désiré Doué, Marco Asensio et Gianluigi Donnarumma étaient en effet de retour, laissant augurer un possible retour pour le choc sur la pelouse de l’Emirates. Seuls les blessés de longue date (Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe) manquent encore à l’appel.

La séance de ce dimanche, en vidéo ! 🎬 pic.twitter.com/LwkSumpG3l — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2024

Nuit très difficile à venir pour Mikel Arteta.

L’arbitre d’Arsenal-PSG est connu