Pronostic Werder Brême Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund surprend le Werder Brême

Initialement peu considéré comme un prétendant pour les places européennes, le Werder Brême pourrait finalement semer le trouble dans le haut du tableau. Après 24 journées, le club, classé 8e en Bundesliga, n’est qu’à 3 points de la 7e place, offrant potentiellement une qualification pour la Ligue Conférence. Cependant, malgré les espoirs de décrocher ces places européennes, les performances de l’équipe d’Ole Werner ont été quelque peu irrégulières ces dernières semaines. Après une victoire laborieuse contre Cologne (0-1), les joueurs du Werder Brême ont concédé un match nul contre la lanterne rouge Darmstadt (1-1), avant de subir une défaite la semaine dernière contre Hoffenheim (2-1). Parmi les joueurs à surveiller dans l’équipe figurent certainement les deux attaquants principaux, Ducksch (ayant inscrit 10 buts toutes compétitions confondues) et Njinmah, qui a marqué 5 buts cette saison.

En face, le Borussia Dortmund est engagé dans une lutte pour assurer sa place minimale dans le championnat. Avec le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen en tête dans la course au titre, le BvB doit se concentrer sur la préservation de sa position dans le top 4, garantissant ainsi une qualification pour la prochaine Ligue des champions où il est d’ailleurs toujours en lice cette saison. Malgré les performances irrégulières de l’équipe dirigée par Edin Terzić ces derniers temps, marquées par un match nul contre Wolfsbourg (1-1) suivi d’une défaite à domicile contre Hoffenheim (2-3), le week-end dernier a été marqué par une réaction positive avec une victoire convaincante sur le terrain de l’Union Berlin (0-2). Cette victoire a maintenu l’équipe en avance d’un point sur son poursuivant le plus proche, Leipzig. Notons également les bonnes performances du buteur Füllkrug, avec 13 buts inscrits toutes compétitions confondues.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Dortmund assure l'essentiel face au Werder