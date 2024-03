Pronostic Valenciennes Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne enchaîne à Valenciennes

En quelques jours, Valenciennes va affronter l’AS Saint Etienne et l’Olympique Lyonnais. Ce samedi, les Nordistes reçoivent les Verts dans le cadre de la 30e journée de Ligue 2 avant de se déplacer dans le Rhône pour y disputer les demi-finales de la Coupe de France. En championnat, les hommes de Kantari sont quasiment condamnés à la relégation puisqu’ils sont derniers avec 16 points de retard sur Bastia, premier non relégable. Depuis quelques semaines, le VAFC obtient des résultats intéressants en tenant tête notamment à Auxerre et Angers, les 2 premiers du classement. En revanche, pour leur dernière sortie, les Valenciennois se sont lourdement inclinés à Guingamp (3-0). En Ligue 2, le VAFC reste sur 4 journées sans avoir inscrit le moindre but.

En face, l’AS Saint-Etienne avait pour ambition de lutter pour la montée en Ligue 1 mais ne pensait pas être troisième à cette période de l’année lorsqu’elle a enchainé en milieu de saison 5 revers consécutifs, qui ont poussé au départ de Laurent Batlles. Arrivé pour le remplacer, Dall’Oglio s’est attaché à redonner une stabilité défensive avant de travailler l’animation offensive. Malgré quelques couacs de parcours, les Stéphanois sont sur un bonne dynamique puisqu’ils sont invaincus lors des 6 dernières journées avec un bilan de 5 succès et un nul. Lors de ses deux derniers matchs, Sainté a montré un visage intéressant pour prendre le dessus sur Auxerre (1-0) avant de signer un très beau succès à Bastia (0-4). A la faveur de ces performances, l’ASSE est remontée en 3e position avec 2 points de retard sur Angers. La montée directe reste donc possible pour les partenaires de Briançon qui vont devoir finir en boulet de canon. Arrivé cet hiver en prêt, l’ancien Brestois Cardona apporte l’efficacité offensive qui avait manqué à de multiples reprises lors de la 1re partie de saison. Son entente avec les Cafaro, Sissoko et Chambost est importante pour l’ASSE. Sur une bonne dynamique, Sainté devrait prendre le dessus sur une équipe valenciennoise déjà tournée vers sa demi-finale de Coupe de France.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

