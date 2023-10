Pronostic Valenciennes Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes accroche Caen

À deux doigts de descendre en National l’an passé, Valenciennes s’en était sorti grâce à Kantari qui avait dirigé les derniers matchs de la saison, décrochant des points précieux dans l’optique du maintien. Cet été, les Nordistes ont misé sur le Portugais Maciel, arrivé de Lille. Le nouvel arrivé n’a pas connu les débuts souhaités puisque son équipe a seulement remporté un match lors des 11 premières journées à Rodez. Depuis quelques semaines, le VAFC semble avoir stoppé l’hémorragie, mais doit souvent se contenter de matchs nuls. En effet, les Valenciennois ont partagé les points contre Amiens (0-0), Troyes (1-1) et Valenciennes (3-3). Lors de cette dernière rencontre, le club nordiste fut tout proche de mettre fin à l’invincibilité des Isérois. Les Valenciennois avaient pris le score en leur faveur avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel. À la suite de ce résultat, le VAFC est remonté à la 18e place avec deux points de retard sur le 1er non-relégable.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Stade Malherbe de Caen a connu une entame de saison canon avec 4 succès lors des 4 premières journées. Depuis cette excellente entame, le club normand a calé et n’a pris que 2 points lors des 7 dernières journées. Paradoxalement, les hommes de Jean-Marc Furlan ont pris ces points contre deux grosses écuries, Bordeaux et Auxerre. Le week-end dernier, les Caennais ont très mal débuté face au club bourguignon en concédant un but gag. Finalement, les Normands ont su revenir au score pour prendre un point (1-1). Sans victoire depuis 7 journées, Caen ne pourra pas compter sur Alexandre Mendy, désormais blessé. L’attaquant normand est toujours le meilleur buteur de Ligue 2 avec 8 réalisations. À domicile et revigoré par ses derniers résultats, Valenciennes devrait accrocher au moins le point du nul contre une équipe de Caen qui ne gagne plus.

► Le pari « Victoire Valenciennes ou match nul » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 540€ (640€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Valenciennes – Caen :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Valenciennes Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Grenoble et Caen enchaînent, Guingamp se fait surprendre, VA coule