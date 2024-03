Pronostic Valenciennes Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers condamne Valenciennes

Valenciennes vit une saison particulière puisque le club nordiste est en dernière position du classement de Ligue 2 avec un pied en National, mais est aussi à 90 minutes d’une finale de Coupe de France au Stade de France. En Ligue 2, les Nordistes n’ont jamais su trouver leur rythme de croisière et végètent dans la zone de relégation depuis l’entame de saison. En revanche, les Nordistes ont profité d’un tirage favorable en Coupe de France pour atteindre les demi-finales face à Lyon. Après avoir obtenu sa qualification lors des tirs aux buts face à Rouen, le VAFC a signé une belle performance en championnat en accrochant le leader, l’AJ Auxerre (0-0). Malgré tout, les hommes de Kantari accusent 15 points de retard sur le premier non relégable qui paraissent impossible à combler.

De son côté, Angers vise la montée en Ligue 1. Relégué l’an passé, le SCO avait connu quelques résultats décevants ces dernières semaines mais s’est repris en clôture de la 27e journée en dominant Ajaccio (3-1). A la faveur de ce succès et des résultats mitigés de ses adversaires, Angers a repris 4 points d’avance sur Laval et est revenu à 3 unités d’Auxerre. Au regard de ce qu’il a démontré, le SCO devrait faire partie des 2 équipes à monter directement en Ligue 1. Lundi, les Angevins se sont arrachés pour prendre le dessus sur Ajaccio en inscrivant 2 buts dans les dernières minutes à domicile (3-1). Face à la lanterne rouge, Angers devrait s’imposer et poursuivre son objectif de remontée.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

