Pronostic Uruguay Colombie : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

Dans la nuit de mercredi à jeudi, se tient la seconde demi-finale de la Copa América 2024 qui oppose deux équipes très séduisantes. On vous donne nos pronostics Uruguay Colombie. Chez ParionsSport, votre premier pari est remboursé en paris gratuits s’il est perdant.

Nos pronostics Uruguay Colombie

L’Uruguay revit avec Bielsa

L’Uruguay a commencé une nouvelle ère depuis que Marcelo Bielsa a pris les rênes de l’équipe. Arrivé quelques mois après le décevant Mondial 2022, le technicien argentin a rapidement apporté un vent nouveau sur le jeu de son équipe. Les éliminatoires pour le Mondial 2026 en sont le parfait exemple puisque la Celeste est actuellement 2e derrière l’Argentine, mais a battu le Brésil et les champions du monde argentins sur son parcours. Dans cette Copa América, les partenaires de Federico Valverde ont réalisé un parcours parfait en dominant le Panama (3-1), la Bolivie (5-0) et les États-Unis (1-0) dans le groupe C. Qualifiés pour les quarts, ils avaient fort à faire en quarts de finale avec le Brésil au programme. Lors de cette rencontre très serrée (0-0), tout s’est joué à l’issue de la séance des tirs au but avec notamment l’arrêt de Rochet sur une tentative de Militão. Plus précis dans cet exercice, l’Uruguay réussi à se qualifier pour les demi-finales.

La Colombie dans une forme resplendissante

En face, la Colombie n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial 2022. Depuis cet échec, la sélection s’est parfaitement reprise. Elle a réalisé un bon départ dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 avec une 3e place derrière l’Argentine et l’Uruguay. Dans une forme incroyable, les Cafeteros n’ont plus perdu depuis 27 rencontres ! En pleine confiance avant d’arriver aux États-Unis pour disputer cette Copa América, ils ont assuré la 1re place du groupe D en s’imposant contre le Paraguay (2-1) et le Costa Rica (3-0) avant de tenir tête au Brésil (1-1). En quarts de finale, la Colombie a assumé son statut de favori en étrillant le Panama (5-0).

L’Uruguay privé d’Araujo, la Colombie récupère Lerma

Du côté de l’Uruguay, le quart de finale a laissé des traces puisque Nández a été exclu et manquera donc cette demi-finale. Par ailleurs, l’important défenseur Araujo est contraint de déclarer forfait à cause d’une blessure qui l’a poussé à sortir dès la demi-heure de jeu contre le Brésil. La légende Luis Suárez se contente d’un rôle de remplaçant dans cette Copa América. C’est Darwin Nunez qui garde les faveurs de Bielsa pour débuter devant. Les habituels tauliers de l’entrejeu Valverde et Ugarte sont bien là. De son côté, la Colombie reste privée du solide défenseur Lucumi, insuffisamment remis de sa blessure. En revanche, le milieu cadre Lerma a fini de purger sa suspension. Le latéral offensif Muñoz est bien disponible tout comme l’expérimenté défenseur Sánchez. Tous buteurs contre le Panama, James Rodríguez, Luis Diaz et Córdoba devraient être reconduits.

Les compositions probables pour cet Uruguay – Colombie :

Uruguay : Rochet – Cáceres, Giménez, Olivera, Vina – Valverde, Ugarte, de la Cruz – Pellistri, Nunez, M. Araujo.

Colombie : Vargas – Muñoz, Sánchez, Cuesta, Mojica – Ríos, Lerma – Arias, Rodríguez, Luis Diaz – Córdoba.

L’Uruguay de Bielsa file en finale

Cette affiche met aux prises deux sélections en pleine confiance qui devraient se livrer un duel accroché. Nous pourrions ainsi assister à une rencontre fermée où l’Uruguay et la Colombie pourraient avoir du mal à marquer. Après avoir écarté le Brésil en quarts, l’Uruguay se prend à rêver de remporter cette Copa América qui lui échappe depuis 2011. De son côté, la Colombie n’a plus triomphé dans cette compétition depuis 2001. La Celeste comptera bien évidemment sur Darwin Nunez (2 buts dans cette Copa) qui occupera la pointe de l’attaque. Solide depuis l’arrivée de Bielsa, l’Uruguay a les atouts pour accéder à la finale.

La Colombie étrille le Panama, l’Uruguay met le Brésil à la porte