Pronostic Uruguay Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

L’Uruguay part sur de bonnes bases face au Chili

Eliminé dès la phase de poule de la dernière Coupe du Monde, l’Uruguay repart sur un nouveau cycle avec Marcelo Bielsa à sa tête. En effet, pendant de longues années, la Celeste s’est appuyée sur un noyau dur avec les Suarez, Godin, Cavani ou Muslera, qui ont apporté beaucoup de joie aux supporters uruguayens. Le vieillissement de ces cadres s’est fait ressentir lors des derniers résultats et ont poussé la fédération à réagir. Pour ses débuts à la tête de la Celeste, l’ancien coach de l’OM et de Leeds, a connu des résultats parfaits avec des succès sur les modestes sélections du Nicaragua (4-1) et de Cuba (2-0). Bielsa a déjà opéré des choix forts puisqu’il a décidé de ne pas convoquer les Suarez, Cavani, Cáceres, Coates ou Muslera. L’avenir de la Celeste repose désormais dans les mains du madrilène Valverde, de l’attaquant de Liverpool Darwin Nunez, du Parisien Ugarte et du jeune Pellistri.

En face, le Chili a quant à lui manqué le rendez-vous du Mondial 2022 au Qatar. A l’instar de l’Uruguay, la sélection chilienne s’est régulièrement appuyée sur le même groupe ces dernières années avec les Sanchez, Medel, Bravo, Beauséjour, Vidal, ou Aranguiz. Si pour la plupart, ils ont conservé leur place dans le groupe, ils sont désormais accompagnés par de plus jeunes joueurs comme le Toulousain Suazo, le Monégasque Maripan, ou le buteur Brereton Diaz. En difficulté en 2022, la Roja est nettement plus solide lors de l’année civile 2023 avec un bilan de trois victoires contre le Paraguay (3-2), Cuba (3-0) et la République dominicaine (5-0), pour un nul face à la Bolivie (0-0). Pour sa grande première, l’Uruguay de Bielsa devrait prendre le meilleur à domicile face au Chili d’Alexis Sanchez qui manque de rythme.

