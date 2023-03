Pronostic Union Berlin Union saint-gilloise : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Union Berlin prend le dessus sur l’Union saint-gilloise

Surprise de la saison en Bundesliga, l’Union Berlin réalise également un très bon exercice en Ligue Europa avec ce 8e de finale à venir face aux Belges de l’Union saint-gilloise. Pour en arriver là, le club berlinois a terminé en 2e position de son groupe derrière… l’Union saint-gilloise. La formation allemande retrouvera donc un adversaire qu’elle a déjà affronté à deux reprises lors de la phase de groupe (1 victoire chacun). De plus, les Berlinois ont été contraints de passer par un barrage face à une formation venant de la Ligue des champions et se sont défaits de l’Ajax en faisant la différence au retour (3-1). En Bundesliga, l’Union a perdu du terrain lors des dernières rencontres puisqu’elle reste sur 3 journées sans la moindre victoire. Tenue en respect par une équipe de Schalke, lanterne rouge du classement, l’Union a ensuite été largement dominée par le Bayern Munich (3-0) dans une rencontre qui intéressait la course au titre. Le week-end dernier, les Berlinois ont dû de nouveau se contenter du nul contre Cologne (0-0). À la suite de ce résultat, la formation allemande a régressé en 3e position de Bundesliga.

En face, l’Union saint-gilloise a été la belle histoire du football belge l’an passé. Promue l’été précédent, l’Union a joué le titre toute la saison avant de chuter dans la dernière ligne droite face à une formation du Club Bruges mieux armée. Grâce à cet excellent parcours, l’équipe belge a joué et perdu les tours préliminaires de C1, puis a été reversée dans cette Ligue Europa où elle a donc dominé son groupe devant le club berlinois. Solide au cœur de l’hiver, le club belge pêche ces dernières semaines en Jupiler League avec notamment deux revers face au Standard de Liège et contre Westerlo, qui s’ajoutent à l’élimination en Coupe de Belgique face à Anvers. En revanche, les hommes de Geraerts se sont repris le week-end dernier en dominant Eupen (2-1). Lors du mercato hivernal, l’Union a perdu son meilleur buteur Vanzeir, parti en MLS rejoindre les New York Red Bulls, et qui n’a pas spécialement été remplacé. Poussée par son public devant qui elle n’a perdu qu’un match cette saison toutes compétitions confondues, l’Union Berlin pourrait remporter ce choc face à l’Union saint-gilloise qui a perdu ses 2 derniers déplacements.

