Pronostic Ukraine Islande : Analyse, cotes et prono du barrage pour l’Euro 2024

L’Ukraine fait le taf face à l’Islande

L’Ukraine avait terminé les éliminatoires pour l’Euro 2024 en 3e position de son groupe derrière l’Angleterre et l’Italie. Mais les Ukrainiens ont pu disputer ces barrages de qualif pour l’Euro 2024 en Allemagne grâce à leur 2e place obtenue dans leur poule de Ligue des nations B. En demi-finales, la sélection ukrainienne partait favorite malgré le fait de jouer en Bosnie. Les hommes de Rebrov ont eu chaud, puisqu’ils ont failli tomber dans un traquenard à Zenica, sur une pelouse de mauvaise qualité. L’Ukraine a connu les pires difficultés pour imposer son jeu et s’est même retrouvé menée au score à 35 minutes de la fin sur une frappe déviée. Face au mur bosniaque, Rebrov a décidé d’apporter du sang frais avec notamment l’entrée en jeu de l’attaquant Yaremchuk. Quatre minutes après son entrée en jeu, le joueur de Valence a totalement relancé son équipe qui a ensuite fait la différence quelques secondes plus tard par un autre joueur qui brille en Liga, Dovbyk (score final, victoire 2-1). Cet avertissement sans frais est un bon rappel pour l’Ukraine avant son match face à l’Islande. Pour défier les Insulaires, Rebrov compte évidemment sur son duo d’attaque Yaremchuk – Dovbyk, épaulé par Zinchenko ou Mudryk.

En face, l’Islande a été l’une des bonnes surprises des demi-finales de barrage. En effet, en déplacement face à Israël, les Vikings se sont retrouvés menés au score à la suite d’un penalty transformé par Zahavi. Bien en place jusque-là, les Islandais pouvaient s’en vouloir, car ils s’étaient mis tout seuls en difficulté. Dans ce genre de situation, les équipes comptent souvent sur leur meilleur joueur pour s’en sortir. Jeudi dernier, Gudmundsson a sorti sa tenue de superhéros pour inscrire un triplé, avec notamment un très beau coup franc et une très belle action personnelle (score final, victoire 4-1). L’attaquant du Genoa confirme les excellentes dispositions entrevues en Serie A cette saison (10 buts). Il sera de nouveau la menace principale pour la défense ukrainienne. Cette fois dans un stade polonais sans doute acquis à sa cause, l’Ukraine devrait prendre le dessus sur l’Islande dans un match animé.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

