Pronostic Toulouse Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille va chercher un résultat à Toulouse

Calé en milieu de tableau (11e), Toulouse devrait logiquement obtenir son maintien avec ses 12 points d’avance sur la zone de relégation. La formation haute-garonnaise a désormais un objectif prioritaire : le gain de la Coupe de France. Qualifié pour les demi-finales, le TFC affrontera Annecy, club de L2, pour obtenir une place au Stade de France. Pris par l’euphorie de la Coupe, les hommes de Montanier ont fait le job le week-end passé en L1 en s’imposant sur la pelouse de la lanterne rouge angevine (0-2 avec un nouveau but de Dallinga) après une série de 3 défaites consécutives face à Marseille, Toulouse et Clermont. En effet, lors de son dernier match au Stadium, Toulouse s’était fait surprendre par Clermont (0-1) et s’attend à affronter des Lillois remontés.

En effet, le club nordiste est engagé pleinement dans la course aux places européennes, mais a récemment perdu plusieurs points dans les dernières minutes. En déplacement au Parc des Princes, le LOSC s’était montré brillant, mais avait finalement concédé la défaite sur un coup franc de Messi dans le temps additionnel (score final 4-3). Depuis, les hommes de Fonseca s’étaient repris avec un succès à domicile contre Brest (2-1) et en ramenant un point du derby à Lens (1-1). Lors de cette rencontre, les Nordistes auraient mérité mieux, mais se sont heurtés à un Brice Samba de gala. Le week-end dernier, Lille nous a offert une superbe seconde période face à l’Olympique lyonnais terminée sur un incroyable score de 3 partout. Cette rencontre reste en travers de la gorge des Lillois qui ont dilapidé une avance de 2 buts dans les 10 dernières minutes. Déterminé à se relancer, Lille compte sur ce déplacement à Toulouse, mais aussi sur l’excellente forme de Jonathan David, qui partage la tête des meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec Kylian Mbappé.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

