Pronostic Suisse Autriche : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Autriche enchaîne en Suisse

La Suisse est une sélection très régulière qui se qualifie systématiquement pour les phases finales des grandes compétitions internationales depuis une dizaine d’années. En 2020, la Nati avait notamment battu la France en 8e de finale de l’Euro mais avait ensuite perdu aux tirs aux buts contre l’Espagne. Lors du dernier Mondial, les Helvètes ont réalisé une phase de groupe intéressante avant de subir une lourde défaite contre le Portugal, certainement la conséquence d’une épidémie qui avait touché le groupe suisse. Les partenaires de Xhaka ont fait le job lors des éliminatoires en se qualifiant mais ont connu quelques faux pas surprenants avec notamment une défaite contre la Roumanie. Depuis l’obtention de son ticket pour l’Euro, la Nati a signé un nul contre le Danemark (0-0) et a pris le dessus sur l’Irlande (0-1). Pour lancer la préparation de l’Euro, la Suisse a facilement dominé l’Estonie (4-0). Le sélectionneur Murat Yakin a fait appel notamment à Sommer, Nobel, Akanji, Zakaria, Xhaka, Schar, Amdouni ou Embolo.

En face, l’Autriche monte en puissance à l’orée d’aborder son Euro qu’elle débute face à l’équipe de France. Auteurs d’une excellente phase de qualification, les Autrichiens ont terminé en 2e position de leur groupe. Son ticket en main, l’Autriche vient de remporter ses 4 derniers matchs amicaux et se présente en Suisse sur une série de 6 victoires consécutives. En milieu de semaine, les hommes de Rangnick ont une nouvelle fois impressionné en dominant la Serbie (2-1) grâce à une excellente entame de match marquée par les réalisations de Wimmer et Baumgartner. Cette sélection est très solide et devrait retrouver l’un de ses meilleurs éléments Sabitzer, pris par la finale de C1 en début de semaine, contre la Suisse. Sur une excellente dynamique, l’Autriche devrait tenir tête à la Suisse pour accrocher au moins un nul.

