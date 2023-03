Pronostic Suède Belgique : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Belgique lance une nouvelle ère en Suède

Les Suédois connaissent un passage compliqué. Présente au dernier championnat d’Europe, la Suède s’était inclinée dès les 8es de finale face à l’Ukraine. Depuis, les Blagult ont terminé 2es de leur groupe de qualification pour le Mondial. Contrainte de disputer un match de barrage, la sélection suédoise avait été dominée par la Pologne et n’a pas vu le Qatar. Incapable de se relever après cette désillusion, la Suède a vécu une Ligue des nations cauchemardesque, terminée en dernière position de son groupe. Dominés par la Serbie, la Norvège et la Slovènie, les partenaires de Forsberg ont été relégués en Ligue B. Déterminés à se relancer, les Suédois ont pour ambition de se qualifier pour l’Euro 2024. Pour cela, ils vont devoir se défaire d’adversaires comme la Belgique ou l’Autriche. Au niveau de l’effectif, Janne Andersson nous a réservé une surprise en convoquant Zlatan Ibrahimovic qui a récemment retrouvé les terrains avec son club du Milan après une longue blessure. À 41 ans, l’attaquant suédois épaulera Isak, Kulusevski, Lindelof ou Claesson.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Belgique faisait partie il y a quelque temps des candidats à la victoire finale des compétitions internationales. Avec leur génération dorée, les Diables rouges ont certainement manqué le coche lors de l’Euro 2016 et du Mondial 2018. En décembre dernier, la sélection belge a connu une énorme désillusion en sortant dès la phase de groupe du Mondial au Qatar. À la suite de cet échec, Roberto Martinez a décidé de quitter son poste, remplacé par Domenico Tedesco. Pour son premier rassemblement, l’ancien entraîneur de Leipzig a pris acte des retraites internationales de Mignolet, Eden Hazard ou Toby Alderweireld. Ses premiers choix montrent un rajeunissement de son groupe encadré par quelques anciens comme Courtois, De Bruyne, Carrasco, Lukaku ou Verthongen. Au niveau des jeunes, Tedesco compte sur Openda, Theate ou Onana. Dans cette opposition entre équipes en reconstruction, la Belgique paraît la mieux armée pour s’imposer face à des Suédois qui restent dans une crise de résultats qui dure.

► Le pari « Victoire Belgique » est coté à 2,10 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 210€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Victoire Belgique ou match nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,78 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 178€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Suède – Belgique avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Suède Belgique encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Zlatan Ibrahimovic avoue sa peur de raccrocher les crampons