Pronostic Southampton Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham se refait une santé à Southampton

Lanterne rouge de Premier League, Southampton a encore toutes ses chances de se maintenir, puisque seulement deux points le séparent du premier non relégable. Si les Saints se sont fait sortir de la FA Cup début mars par un pensionnaire de 4e division (Grimsby), ils ont montré plus de stabilité depuis cette bévue, sans briller non plus. Avant de chuter en milieu de semaine contre Brentford (0-2), Southampton avait entamé seulement une seconde série d’invincibilité en championnat (1-0 contre Leicester, 0-0 chez Manchester United). Celle-ci n’a pas duré et il faudra désormais serrer le jeu pour ne pas retomber dans le rouge.

Ce déplacement est une belle opportunité pour Tottenham de prendre de la marge sur ses poursuivants dans la course à la Ligue des champions. Les quatre premiers du classement fileront en C1, et les Spurs occupent virtuellement la quatrième place, avec quatre unités d’avance sur Newcastle qui compte 2 matchs en moins. Tombé à Sheffield United (1-0 en FA Cup), battu à Wolverhampton (1-0 en Premier League) puis éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions (par l’AC Milan), le club londonien a été sérieusement secoué sur la première quinzaine de mars. Les joueurs d’Antonio Conte ont retrouvé le chemin de la victoire en milieu de semaine face à Nottingham Forest (3-1) grâce notamment à un doublé de Harry Kane. Le meilleur buteur de l’histoire du club a atteint la barre des vingt buts cette saison en championnat et peut encore être d’une grande aide à son équipe chez la lanterne rouge.

