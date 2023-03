Pronostic Southampton Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brentford va chercher un résultat contre Southampton

Lanterne rouge, Southampton fait partie des formations à lutter pour son maintien. Actuellement, les Saints font partie du lot d’équipes séparées par 3 points (de la 15e à la 20e place). Pas au mieux depuis le début d’année, les partenaires de Romain Perraud ont récemment remporté deux de leurs 5 derniers matchs sur le même score de 1-0 face à Chelsea et contre Leicester, avant un bon nul obtenu sur la pelouse d’Old Trafford face à Manchester United (0-0), réduit à 10 dès la demi-heure de jeu après l’expulsion de Casemiro. Entretemps, Southampton a tout de même concédé deux défaites : une face à un concurrent direct, Leeds, en championnat (1-0) et une autre en FA Cup contre le petit club de Grimsby (1-2). Pour parvenir à se sauver, la formation anglaise a opéré plusieurs changements cet hiver avec le recrutement de Sulemana, d’Alcaraz et du Croate Orsic. Néanmoins, le joueur majeur de cette équipe reste le capitaine Ward-Prowse qui est certainement le meilleur élément sur coup de pied arrêté de la Premier League.

En face, Brentford impressionne depuis son retour en Premier League. En effet, après avoir tranquillement obtenu leur maintien l’an dernier, les Bees sont calés dans la 1re partie de tableau. 9es, les hommes de Thomas Frank s’appuient sur un jeu très direct avec le talent de Toney, Mbeumo et Wissa sur le front de l’attaque. Brentford était même invaincu en Premier League depuis la fin octobre, mais a vu sa belle série de 12 journées sans la moindre défaite s’arrêter face à Everton (1-0) dimanche dernier. Les protégés de Thomas Frank se sont récemment imposés face à Southampton (3-0), puisque le match aller s’est disputé fin février. La dernière formation à avoir battu celle des Bees est Aston Villa à Villa Park (4-0). En match en retard la semaine passée, les partenaires de Mbeumo se sont défaits de Fulham (3-2) au terme d’une rencontre spectaculaire. Sur une superbe dynamique globale, Brentford devrait accrocher au moins le point du nul lors de ce déplacement à Southampton.

