Pronostic Slovan Bratislava Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Lille fait un grand pas vers la qualif’ face au Slovan Bratislava

Cette affiche entre le Slovan Bratislava et Lille met aux prises les 2 meilleures équipes de la poule. Champion de Slovaquie, le Slovan a commencé sa saison en barrage de la Ligue des Champions mais s’est incliné contre le Maccabi Haifa, jusqu’à se retrouver basculer dans cette Conference League. Pour son entrée en lice dans cette compétition, le Slovan a dominé à domicile Klaksvik (2-1) avant d’enchaîner à Ljubljana (0-1). Dernièrement, le Slovan a été défait à Lille (2-1) lors du match aller entre les 2 formations. Suite à cette défaite, le club de Bratislava se retrouve à 1 point de Lille. En championnat, le club de Bratislava a déjà pris les devants avec 4 unités de plus que son premier poursuivant. Depuis son revers face à Lille, le Slovan a gagné facilement ses 3 matchs, d’un championnat tout de même assez faible.

Dans cette Conference League, Lille avait le taf à domicile face à Ljubljana et contre le Slovan, mais a dû se contenter d’un match nul aux Iles Féroé contre Klaksvik (0-0) avec une équipe remaniée. En forme, la bande à Fonseca reste sur 7 matchs sans la moindre défaite. Après avoir récemment battu Monaco (2-0), le club lillois est allé prendre un bon point à Marseille (0-0). Suite à ce résultat, la formation nordiste se retrouve en 5e position de Ligue 1 avec 4 points de retard sur le podium. Resté à Lille lors de l’intersaison, Jonathan David vit une entame compliquée. Lors des dernières rencontres, Zhegrova et Yazici ont souvent été les hommes les plus en vue sur le plan offensif. Le Turc avait notamment marqué au match aller, comme Cabella, permettant au LOSC de renverser la situation. Sur une excellente dynamique, Lille a les épaules pour s’imposer à Bratislava et se rapprocher des 8es de finale de Conference League.

