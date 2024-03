Pronostic Slavia Prague Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Déplacement périlleux pour le Milan à Prague

Cette équipe du Slavia a été vaillante à l’aller à 10 contre 11 pendant plus d’une heure de jeu (4-2) mais va devoir combler le retard accumulé. Tout reste encore possible étant donné que les Tchèques sont tout simplement imbattables à domicile, eux qui n’ont subi qu’une seule défaite devant leur public depuis le mois d’octobre 2022 ! La Roma est d’ailleurs tombée ici durant les phases de poules (2-0), et ce match là justement marquait le début d’une série de 10 matchs de suite qui s’est achevée fin février après un match nul contre le rival local du Sparta Prague. Le jeune latéral Diouf a écopé d’un carton rouge à l’aller et manquera la rencontre, mais on retrouvera les buteurs du match aller Schranz et Doudera, ainsi que l’attaquant de pointe Chytil, auteur de 10 buts et 3 passes en championnat, et 4 buts et 2 passes en Coupe d’Europe. Retour en plus de Sulc, le meilleur buteur tchèque, qui était suspendu à l’aller. Rappelons aussi que le Slavia Prague a réalisé une très bonne phase de groupe puisqu’il a fini en première position devant la Roma de Mourinho, qui restait sur une victoire en Conference League et une défaite en finale de l’Europa League.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Le Milan AC a donc une bonne longueur d’avance mais va devoir se méfier de cette équipe de Prague qui est redoutable devant son public. D’autant que les Milanais ont perdu 2 de leurs 3 derniers déplacements, notamment à Monza (4-2) et à Rennes (3-2). Ces deux matchs nous montrent que ces Rossoneri ont tendance et beaucoup encaisser loin de leurs terres et que le match pourrait être très ouvert. On retrouvera bien sûr dans cette formation les milieux Reijnders et Loftus-Cheek, tous les deux buteurs à l’aller, tout comme les attaquants Giroud (12 buts, 8 passes cette saison en Série A) et Pulisic (8 buts, 6 passes en Série A). Le toujours aussi brillant Leao devrait aussi débuter, lui qui a inscrit 6 buts et délivré 9 passes toutes compétitions confondues cette saison. Ce potentiel offensif intéressant pourrait leur permettre de saisir les ouvertures laissées par le Slavia qui va tout faire pour renverser la vapeur, dans un match sans doute très prolifique comme à l’aller.

► Le pari « Slavia Prague ou match nul » est coté à 1,63 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 163€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,48 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 148€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Slavia Prague – AC Milan :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Slavia Prague Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Garde des finances effectue une perquisition au siège de l'AC Milan