Pronostic Sassuolo Torino  : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo reçu 5 sur 5 face au Torino

Cette affiche entre Sassuolo et le Torino met aux prises deux formations qui vont sans doute devoir se contenter du milieu de tableau dans cette fin de saison. Avant cette journée, les Neroverdi sont en 12e position avec 17 points d’avance sur le Hellas Vérone, premier relégable. Pas vraiment inquiété par une éventuelle descente, Sassuolo est également distancé pour se mêler à la course à l’Europe. Après avoir connu une première partie de saison décevante, les coéquipiers de Maxime Lopez se sont bien repris depuis la mi-janvier. En effet, lors des 9 dernières journées, Sassuolo s’est seulement incliné face au leader incontesté, le Napoli. En regain de forme, les Neroverdi restent même sur 4 succès consécutifs face à Lecce, Cremonese, l’AS Roma, et la Spezia. Arrivé cet été, Laurienté s’est parfaitement adapté dans son nouveau club avec 7 buts et 6 passes décisives.

Le Torino est aussi calé en milieu de tableau, en 11e position, avec 18 points d’avance sur la zone de relégation à l’orée de cette journée. Après avoir perdu le derby contre la Juventus (4-2), le Toro’ s’est repris en remportant deux matchs consécutivement face à Bologne (1-0) et contre Lecce (0-2). En revanche, les Turinois ont été surclassés juste avant la trêve international par un Napoli (0-4) intouchable en Serie A. Dans cette dernière affiche de la 28e journée disputée lundi, Sassuolo devrait poursuivre sa belle série de victoires en prenant le dessus sur le Torino.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

