Pronostic Saint-Etienne Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sainté confirme face à Amiens

Saint-Etienne évolue depuis 2 ans en Ligue 2 et espère retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. L’an passé, les Verts ont connu une première partie catastrophique avant de se reprendre de belle manière pour revenir dans la 1re partie de tableau. Cette année, Sainté a débuté par 2 revers avant de signer une belle série de résultats. Cependant, au début de l’hiver, le club du Forez a connu un passage très compliqué qui a coûté sa place à Batlles. Arrivé il y a quelques semaines, Dall’Oglio est invaincu avec un succès contre Bastia, un nul face à Laval et une victoire à Pau en milieu de semaine. L’ancien coach de Montpellier tente de redonner de la solidité aux Verts, qui montrent souvent des signes de fébrilité. En milieu de semaine, les Stéphanois ont montré un visage intéressant dans le Béarn. En pleine confiance, Chambost a inscrit un très beau coup-franc direct. Cet hiver, les Verts se sont renforcés avec les arrivées de Cardona et Mbuku, tandis que Wadji vient d’effectuer son retour. Revenu à la 6e position, l’ASSE doit désormais renouer avec la victoire à Geoffroy-Guichard.

De son côté, Amiens a connu une très bonne entame avant de baisser le pied. Finalement, les Picards se sont repris en fin 2023 pour se hisser en 11e position. La bande à Omar Daf fait comme Saint Etienne partie de ce groupe d’équipes engagées pour la course aux playoffs. Après avoir fini l’année 2023 par deux nuls, Amiens s’est imposé lors de ses 2 premières rencontres de 2024 face à Valenciennes et Annecy, deux équipes dans le dur, sur le même score de 1-0. Lors de ces 2 matchs, la délivrance est venue de Mafouta. Après avoir connu un temps d’adaptation et une suspension, l’ancien buteur de QRM semble avoir trouvé son rythme de croisière. Devant son public de Geoffroy-Guichard et de retour en forme, Saint-Etienne devrait s’imposer face à Amiens.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

