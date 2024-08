Pronostic Rodez Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz décroche son 1er succès face à Rodez

Habitué à devoir lutter pour le maintien, Rodez a surpris tout son monde l’an dernier. En effet, la formation aveyronnaise s’est hissée dans le top 5 et a participé au barrage d’accession. Lors de leur premier match, les Ruthénois ont sorti le Paris FC lors de la séance des tirs aux buts. Ensuite, les protégés de Santini se sont inclinés à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE. Cette réussite a attisé les convoitises puisque les Corredor, Danger, Houtondji ou Rajot, cadres des playoffs, ont quitté l’Aveyron. Pour leurs débuts dans ce nouvel exercice, les Aveyronnais se sont inclinés en Corse face à l’AC Ajaccio (1-0). Rodez va tenter de réagir lors de ce 1er match à domicile.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Metz fait partie des 3 formations reléguées de Ligue 1. Barragiste, le club lorrain s’est incliné lors de sa double confrontation face à l’AS Saint-Etienne. Au cours de ce duel, les Messins ont craqué lors du match retour dans les prolongations. A la suite de cette descente, Boloni a quitté le club et a laissé sa place à Stéphane le Mignan. Lors du mercato estival, la formation messine n’a pas su conserver Mikautadze mais est parvenu à garder les Udol, Traoré ou Colin. De plus, les dirigeants ont réalisé deux beaux coups sur le marché des transferts avec Deminguet, prêté par Strasbourg et surtout en attirant le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière, Gauthier Hein. Originaire de la région, le feu follet a préféré quitter Auxerre et la Ligue 1 pour être auprès de sa famille. Pour leur entrée en lice en Ligue 2, les Messins ont arraché le nul contre Bastia (1-1) avec une réalisation de Jallow dans le temps additionnel. Déterminé à rattraper ces points, le FC Metz devrait s’imposer en Aveyron face à un Rodez qui a perdu son premier match et du monde au mercato.

► Le pari « victoire Metz » est coté à 2,55 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 255€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,62 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Rodez – Metz

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Rodez – Metz sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rodez – Metz avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rodez Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Les sept péchés capitaux de la nouvelle saison de Ligue 2