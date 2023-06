Pronostic République Tchèque Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Angleterre s’affirme face à la République Tchèque

Victorieuse de l’Euro 2002, la République Tchèque a connu moins de réussite lors de ses 3 derniers passages dans un Championnat d’Europe. Présents lors des éditions 2015, 2017 et 2021, les Tchèques se sont faits sortir dès la phase de poule. Cette année, les « Lvicata » feront de nouveau face à une mission compliquée puisqu’ils évoluent dans un groupe relevé avec l’Angleterre et l’Allemagne. Lors des éliminatoires pour cet Euro, la République Tchèque a fini en seconde position d’un groupe dominé par … l’Angleterre. Contrainte de disputer un barrage, la sélection tchèque s’est imposée lors de la double confrontation face à l’Islande (1-2 en cumulé). Depuis cette qualification, les protégés de Jan Suchoparek n’ont plus remporté le moindre match avec deux défaites face au Portugal et la Norvège, pour deux nuls lors du dernier rassemblement de mars contre la Belgique et les Pays Bas. Cette sélection s’appuie sur des joueurs évoluant dans les championnats nationaux puisque seul le portier Jaros vient de l’étranger (Stockport County en Angleterre). Les cadres de cette formation sont le défenseur Adam Gabriel, le milieu Pavel Sulc, ou l’attaquant Sejk.

En face, l’Angleterre fait partie des candidats à la victoire finale lors de cet Euro. Dans cette catégorie, les Anglais se sont seulement imposés à 2 reprises lors des éditions 1982 et 1984. Lors du dernier championnat d’Europe, les Young Lions ont été éliminés dès la phase de groupe et nourrissent de nombreuses ambitions lors de ce nouvel exercice. Afin de se qualifier pour cet Euro, la sélection anglaise a remporté son groupe devant … la République Tchèque, ne concédant qu’une seule défaite lors de la dernière journée face à la Slovénie. Dans le cadre de la préparation à cette compétition, les Anglais ont remporté 3 matchs amicaux face à l’Italie, l’Allemagne et la France avant de buter sur la Croatie (1-2). Pour disputer ce championnat d’Europe, Lee Carsley peut compter sur du lourd avec les Aarons (Norwich), Thomas (Leicester), Johnson (West Ham), Colwill (Chelsea), Skipp (Tottenham), Curtis Jones (Liverpool), Ramsey (Aston Villa), Harvey Elliott (Liverpool), et une attaque impressionnante avec Emile Smith Rowe (Arsenal), Cole Palmer (Man City), Anthony Gordon (Newcastle), Madueke (Chelsea) et Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest). Tous ces éléments sont rompus aux joutes de la Premier League. Avec son effectif de grande qualité, l’Angleterre devrait lancer cet Euro par un succès face à la République Tchèque.

