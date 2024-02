Pronostic Rennes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enfin lancé face à Montpellier

Ambitieux à l’intersaison, le Stade Rennais avait manqué sa première partie de saison. Ces performances ont poussé Bruno Genésio à quitter son poste. Arrivé pour lui succéder, Julian Stéphan a mis du temps à réimposer sa patte sur le jeu des Bretons. Depuis sa victoire à Clermont lors de son dernier match de 2023, Rennes va beaucoup mieux puisqu’il s’est imposé lors de ses 2 derniers matchs de Ligue 1 face à Nice (2-0) et le week-end dernier contre Lyon (2-3) et qu’il est toujours en lice en Coupe de France après avoir sorti Guingamp et l’OM. Au Groupama Stadium, la formation bretonne a réalisé une très bonne première période sous l’impulsion d’un Terrier double buteur, avant de se faire peur en fin de rencontre. Ces performances ont permis aux Rouge et Noir de remonter à la 9e place avec 5 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Rennes part de loin mais compte bien combler son retard et doit pour cela s’imposer face à Montpellier. Avec des Kalimuendo et Terrier buteurs lors des derniers matchs, les Bretons ont des atouts à faire valoir. Les semaines futures s’annoncent très chargées entre l’opération remontada en Ligue 1, les 8es de finale de la Coupe de France face à Sochaux et le choc face au Milan AC en Europa League.

En face, Montpellier va également un peu mieux depuis quelques semaines. Les Héraultais se trouvent actuellement en 12e position avec 3 points de plus que le 1er relégable. Le MHSC doit constamment avoir un regard dans le rétroviseur pour ne pas se retrouver menacé par la relégation. Après avoir tenu tête à l’OM (1-1) à la Mosson, le club montpelliérain n’a rien pu faire face à une équipe brestoise qui marche sur l’eau. Le week-end dernier, les partenaires de Savanier recevaient une équipe lilloise solide (0-0). Malgré sa supériorité numérique, le MHSC n’est pas parvenu à dominer le LOSC. A l’instar de Rennes, la bande à Der Zakarian est également engagée en Coupe de France où elle défiera l’OGC Nice. En pleine forme, Rennes devrait enchaîner une nouvelle victoire face à Montpellier et se replacer dans le haut de tableau.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

