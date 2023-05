Pronostic Rennes Monaco : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 (+100€ offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur Rennes – Monaco

Nos pronostics Rennes – Monaco

Rennes finit bien…

Ce samedi, Rennes et Monaco s’affrontent dans un match à 6 points dans la course aux 4e et 5e places de Ligue 1, les dernières qualificatives pour l’Europe. 6es du classement, les Rouge et Noirs veulent s’imposer pour devancer leurs rivaux sur le gong, tandis que l’ASM (4e avec 3 points d’avance sur son adversaire du jour) va défendre chèrement sa place. Dans ce sprint final, le club breton semble s’être réveillé après avoir connu plusieurs semaines très compliquées, en raison en grande partie de très mauvais résultats en déplacement. Solides à domicile, les Rennais ont remporté leurs 3 derniers matchs face à Reims (3-0), Angers (4-2), et Troyes (4-0). A l’extérieur, les hommes de Bruno Génésio se sont enfin relancés le week-end dernier sur la pelouse d’une équipe d’Ajaccio déjà condamnée à une descente en Ligue 2 (0-5).

… pas Monaco

De son côté, l’AS Monaco semble éreinté comme le montre ses derniers résultats. Des équipes de tête, la formation monégasque est celle qui a les plus mauvais résultats dans ce sprint final. En effet, lors des 5 dernières journées, le club du Rocher ne s’est imposé qu’une seule fois lors de son déplacement sur le terrain de la lanterne rouge, Angers (1-2). L’ASM est 15e de Ligue 1 sur la période. Le week-end dernier, les Monégasques se sont inclinés sur la pelouse de Lyon alors qu’ils avaient ouvert le score par Ben Yedder (3-1). En quelques semaines, l’AS Monaco a perdu tout espoir de se qualifier pour la Ligue des Champions et pourrait également être sorti sur le gong des autres compétitions européennes. Les hommes de Philippe Clement ne semblent plus répondre au discours du coach belge, qui devrait quitter le Rocher en fin de saison si le top 5 n’est pas assuré.

Toujours les mêmes absents

Pas de nouvelles absences a priori pour les deux équipes sur ce Rennes – Monaco. Le Stade Rennais devra toujours faire sans Terrier, Truffert, Xeka, Wooh, Meling et Spence, et Monaco sans les décevants Boadu et Sarr. Malgré un 11 titulaire disponible, Monaco n’y arrive plus, signe que quelque chose s’est cassé en principauté.

Les compo probables pour Rennes – Monaco :

Rennes : Mandanda – Traoré, Omari, Theate, Belocian – Bourigeaud, Santamaria, Majer – Doku, Toko-Ekambi, Gouiri.

Monaco : Nübel – Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique – Diatta, Fofana, Camara, Golovin – Ben Yedder, Embolo.

Rennes sort Monaco des places européennes

Dans ce sprint final en Ligue 1, la course pour l’Europe bat son plein puisque seulement 3 points séparent Monaco (4e) de Rennes (6e). Malheur au vaincu de ce match donc pendant que Lille (5e à 2 points derrière l’ASM et 1 point devant) affrontera à domicile le relégable Nantes. En meilleure forme, Rennes est la 2e meilleure équipe de L1 à domicile derrière un Lens quasiment intouchable à Bollaert. Vainqueur de 14 de ses 18 matchs de L1 disputés devant son public, le Stade Rennais devrait remporter ce choc pour l’Europe face à Monaco qui reste sur 2 défaites en 3 déplacements (3-1 à Lyon et 3-0 à Rennes), pour une victoire compliquée à Angers. De plus, Génésio semble avoir trouvé son trio offensif pour la première fois depuis la blessure de Terrier. Meilleur buteur du club avec 14 réalisations, Gouiri a brillé dimanche dernier avec un triplé en Corse, alors que Doku a lui aussi trouvé le chemin des filets et confirmer son renouveau.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

