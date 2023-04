Pronostic Reims Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims se relève face à Strasbourg

Le Stade de Reims réalise un exercice très intéressant avec une 8e place au classement. Le parcours du club champenois ne fut pas simple, notamment suite à une entame difficile. Contraint de se séparer d’Oscar Garcia, Reims a misé sur le alors inconnu Will Still. Le technicien belge a ensuite totalement relancé sa formation, passée d’une équipe luttant pour le maintien à la 1re partie de tableau. Auteur d’une incroyable série de 19 résultats sans défaite en L1, Reims a connu deux faux-pas lors des dernières semaines, le premier à domicile contre l’Olympique de Marseille (1-2) et le second la semaine passée contre le Stade Rennais (3-0). Lors de cette dernière rencontre, les Champenois sont passés au travers, en encaissant notamment deux buts dans les 20 premières minutes. De retour à domicile, le club rémois veut se reprendre et compte pur cela sur son serial buteur Balogun. Le joueur prêté par Arsenal se montre très efficace avec 18 buts au compteur.

De son côté, Strasbourg joue un tout autre championnat, celui du maintien. En effet, le club alsacien occupe à l’orée de cette journée la 17e place, celle de premier relégable. En revanche, le Racing est toujours dans le coup car il ne compte que 3 points de retard sur Auxerre, 14e. Avec ce mince écart, la bataille pour le maintien s’annonce intense entre Strasbourgeois, Brestois, Nantais et Auxerrois. Le week-end dernier, les hommes d’Antonetti ont profité de la venue d’une formation d’Ajaccio en grande difficulté pour reprendre espoir et se replacer. Malgré l’absence du buteur Diallo, Strasbourg a pris les 3 points avec des réalisations de Gameiro, Diarra et Suzuki. Ce succès est également venu mettre fin à une série de 2 revers consécutifs, Pour s’en sortir, le RCS doit désormais enchaîner les résultats et notamment en déplacement où il n’a plus gagné depuis 6 matchs (4 défaites, 2 nuls). Revanchard suite à sa lourde défaite à Rennes, Reims devrait faire le taf face à Strasbourg pour décrocher un nouveau succès.

