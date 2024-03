Pronostic Reims Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims – Metz : le Stade freine les espoirs messins

Le week-end dernier, Reims a montré toutes ses qualités face au Paris Saint-Germain. Dans une rencontre agréable, le club champenois est allé prendre un point mérité au Parc des Princes (2-2). En début de match, les hommes de Will Still ont profité d’une erreur d’Hakimi pour ouvrir le score par Munitsi. Ensuite, les Rémois ont craqué face à la pression parisienne en encaissant 2 buts coup sur coup. Alors que Paris semblait bien installer, Reims a égalisé sur une passe incroyable d’Agbadou parfaitement exploitée par Diakité. A la suite de ce résultat, Reims se retrouve en 9e position avec 5 points de retard sur la dernière place européenne et 10 de plus que le 1er relégable. Calés dans le ventre mou du classement, les partenaires de Teddy Teuma veulent conserver leur place dans la 1re partie de tableau. Pour cela, Reims doit retrouver son allant à domicile où il reste sur 4 réceptions sans le moindre succès. Avec les Diakité (4 buts), Daramy, Ito, Teuma ou Nakamura, le club champenois du potentiel offensif pour se relancer.

En face, le FC Metz a repris espoir dans la course au maintien en s’imposant deux fois consécutivement face à des mal classés, Nantes (0-2) et Clermont (1-0). Lors de ces 2 dernières rencontres, les Grenats n’ont pas brillé par leur jeu mais se sont montrés diablement efficaces avec un Mikautadze, auteur de 2 penaltys. De retour au club après une escapade ratée du côté d’Amsterdam, le Géorgien est un atout dans cette mission maintien car il se montre très précis. Ces succès sont venus mettre fin à la terrible série de 10 journées sans la moindre victoire. Toujours avant-dernier du classement, le club messin ne compte plus que 2 unités de retard sur le premier non relégable, Lorient. A domicile, Reims devrait freiner la bonne dynamique messine.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

