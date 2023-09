Pronostic Metz Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims profite d’un Metz orphelin de Mikautadze

Le FC Metz aura tout juste passé une saison en Ligue 2. Opportuniste, le club lorrain aura profité des faux-pas bordelais sur et en-dehors du terrain lors de la dernière ligne droite pour décrocher sa place en Ligue 1. Pour lancer cette nouvelle saison, les Messins ont pris le bouillon à Rennes (5-1). Déterminés à se ressaisir, les Grenats ont été plutôt heureux de prendre un point à Saint-Symphorien face à l’Olympique de Marseille (2-2). Finalement, la formation entrainée par Laszlo Bölöni a décroché sa première victoire en se montrant réaliste à Clermont (0-1) grâce à l’inévitable buteur Mikautadze. Ce dernier vient de quitter le club pour rejoindre les rangs de l’Ajax. Ce départ s’annonce préjudiciable pour les Lorrains tant le meilleur joueur de L2 était prépondérant dans les résultats de son équipe.

De son côté, Reims n’a pas fait trop de bruit lors du mercato mais a signé quelques jolis coups en attirant les Teuma, Daramy ou Nakamura. Battu de peu au Vélodrome par Marseille (2-1) lors de la 1ère journée, le club champenois n’avait pas démérité. Pour son 1er match de la saison à domicile, la bande à Will Still a repris sa marche en avant entamée depuis l’arrivée du coach belgo-britannique l’an dernier en prenant le meilleur sur Clermont (2-0). Cette bonne impression s’est confirmée la semaine passée avec un succès net et sans bavure à Montpellier (1-3) qui venait d’exploser Lyon. Lors de cette rencontre, les Champenois ont marqué rapidement comme lors des premiers matchs. Par la suite, le talent et le pied gauche de Teuma nous ont offert deux superbes réalisations. Impressionnant, Reims devrait poursuivre sur sa dynamique face à une formation messine privée de son facteur X Mikautadze.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

