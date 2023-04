Pronostic Reims Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims sur sa lancée face à Brest

La saison du Stade de Reims a totalement changé avec le licenciement d’Oscar Garcia et la nomination de Will Still. Inconnu jusque-là, le technicien belge a totalement relancé la formation champenoise qui est remontée à la 7e place. À l’orée de cette journée, les Rémois accusent 6 points de retard sur Lille, qui occupe le dernier strapontin européen. Depuis sa prise de fonction, Will Still n’a perdu qu’une seule rencontre en Ligue 1 lors de la réception de Marseille (1-2). Malgré cette désillusion, Reims s’est rapidement relancé en s’imposant brillamment face à Nantes (0-3) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, Flips a signé un doublé, tandis que le Zimbabwéen Munetsi a conclu le score. Depuis le début de saison, le Stade de Reims peut compter sur un excellent Balogun. L’ancien Gunner a inscrit 17 buts depuis le début de saison.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Brest a réussi une belle opération pour le maintien le week-end dernier en dominant Toulouse (3-1). Menés au score, les Bretons ont fait la différence sur coups de pied arrêtés avec des buts de Mounié, Le Douaron et Camara. Grâce à cette victoire, Brest reste hors de la zone de relégation avec un seul point d’avance sur Auxerre. En déplacement, le club breton reste sur deux bons résultats face à des adversaires directs avec un succès à Strasbourg (0-1) et un nul à Troyes (2-2). Eric Roy devrait s’appuyer sur un groupe classique avec Honorat, Lala, Del Castillo, Mounié ou Lees-Melou. Conscient que la lutte pour le maintien est intense, Brest va devoir signer une très belle dernière ligne droite pour contenir le retour d’Auxerre. À domicile et globalement dans une très bonne dynamique, Reims devrait enchaîner après sa belle prestation à Nantes.

► Le pari « Victoire Reims » est coté à 1,58 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Balogun buteur » est coté à 1,67 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 234€ (334€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Reims Brest :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Reims Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !