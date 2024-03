Pronostic Real Madrid Athletic Bilbao Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid démarre bien avril face à l’Athletic Bilbao ?

C’est le début d’un enchaînement épique pour les Merengue ! A l’aube d’un mois d’avril rempli d’échéances importantes, avec un quart de finale de C1 et le Clasico en ligne de mire, les joueurs de la Maison Blanche ont l’ambition de réaliser un perfect. Largement considérés comme le principal prétendant au titre de la Liga avec une avance confortable de 8 points sur les Blaugrana au début de cette journée, les Merengue risquaient de voir leurs rivaux réduire l’écart à seulement 5 unités en cas de victoire la veille contre Las Palmas. Avant la trêve, Bellingham et ses partenaires avaient timidement validé leur ticket pour les 1/4 de C1, dans une double confrontation qui avait fait parler face à Leipzig et affronteront Man City à l’occasion d’une affiche désormais culte du football européen. Avant la pause également, la Maison Blanche avaient vaincu Osasuna dans le Pays-Basque (2-4) juste après leur victoire à domicile contre le Celta Vigo (4-0). Depuis son succès lors de la première journée contre Bilbao à San Mamés (0-2), rappelons que le Real Madrid n’a concédé qu’une seule défaite en 29 journées.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Ce ne sera pourtant pas une partie de plaisir face à l’Athletic Bilbao, qui, après une petite dizaine d’années engluée dans le ventre mou de Liga, réalise une saison de haute volée. Les Basques pointent à la 4e place du classement, devant l’autre Atlético d’Espagne, face à qui ils avaient tranquillement validé leur qualification en finale de Coupe du Roi, pour tenter d’accrocher un 1er titre de Coupe depuis 40 ans exactement, alors qu’ils ont perdu lors de leurs 6 dernières tentatives en finale. En Liga, l’Athletic Club reste sur 2 succès sur le même score de 2 buts à 0 face à Las Palmas et le Deportivo. Malgré tout, la marche semble trop haute pour les Basques, qui n’ont plus vaincu le Real en Liga depuis 2010, malgré quelques victoires en Coupe. La bande à Ancelotti devrait remporter ce choc du dimanche soir, et s’adjuger une avance potentiellement plus probante avant le Clasico. Buteur avec l’Angleterre pendant la trêve internationale, le meilleur scoreur merengue, Bellingham, est attendu.

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 1,52 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 230€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Bellingham buteur » est coté à 2,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 280€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid – Atlético Bilbao :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Real Madrid Athletic Bilbao encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !