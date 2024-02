Pronostic Real Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real prend sa revanche face à l’Atletico

Cette opposition entre le Real et l’Atletico Madrid animent le football espagnol, puisque ces deux formations se retrouvent pour la 3e fois en moins d’un mois. Il y a quelques semaines, la Maison Blanche dominait la bande à Simeone en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne au terme d’une rencontre spectaculaire (5-3, ap). Les Madrilènes avaient ensuite dominé le Barca en finale pour décrocher son premier titre de la saison avec le gain de la Super Coupe. La bande à Ancelotti réalise une entame de saison incroyable avec comme seuls faux-pas un revers en Liga et une élimination en Copa del Rey. Le dénominateur commun de ces deux contre-performances n’est autre que l’Atlético Madrid. Battu au Wanda Metropolitano en Liga et Coupe, le Real aura à cœur de prendre sa revanche ce dimanche dans son stade. En milieu de semaine, les Madrilènes affrontaient Getafe en match en retard. Sous l’impulsion de Joselu double buteur, la Maison Blanche a repris les commandes de la Liga avec 2 points d’avance sur Girona (victoire 0-2) et 10 sur le troisième, l’Atlético. Pour venir à bout des Matelassiers, Ancelotti devrait s’appuyer sur les Bellingham, Vinicius ou Rodrygo.

En face, l’Atlético Madrid espère combler une partie de son retard en Liga mais doit pour cela s’imposer à Bernabeu. Avec 10 points de retard sur leur rival, les hommes de Simeone abattent certainement leur dernière carte. Depuis sa défaite face au Real en Super Coupe, les Matelassiers ont bien réagi en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du Roi où ils retrouveront l’Athletic Bilbao. En Liga, le club colchonero vient de s’imposer consécutivement face à Grenade, Valence et contre le Rayo Vallecano. Face aux partenaires de son ancien buteur Falcao, les Matelassiers ont souffert mais ont décroché le succès lors des dernières secondes par Depay, servi par Griezmann. Le Néerlandais est en forme puisqu’il a marqué lors des 3 derniers matchs et vient renforcer le pouvoir offensif de l’Atlético déjà très performant avec Morata (forfait en milieu de semaine) et Griezmann. A domicile, le Real devrait prendre sa revanche dans un nouveau derby à buts sur l’Atlético, qui a tout de même perdu 4 de ses 5 derniers déplacements en Liga.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

