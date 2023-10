Quevilly Rouen confirme son regain de forme face à Annecy

Quevilly Rouen est une formation habituée à jouer le maintien (à part la saison passée) et s’était même sauvée lors des barrages il y a 2 saisons. Lors de cette entame de championnat, le club normand n’a pas eu la réussite escomptée et s’est rapidement retrouvé dernier de Ligue 2. Néanmoins, les protégés d’Olivier Echouafni semblent avoir réagi depuis 3 rencontres. En effet, QRM s’est imposé à Dunkerque (0-1) avant de signer des nuls contre Pau (2-2) et Guingamp (2-2). Ces matchs de parité ont des allures de victoire, puisque par deux fois, la formation normande a égalisé dans les dernières secondes et à chaque fois par Delaurier-Chaubet, prêté par Bordeaux. Avant-dernier de L2, QRM espère enchaîner face à Annecy ce week-end.

De son côté, Annecy a appris son maintien en Ligue 2 quelques heures avant le début de la 1re journée. La formation haute-savoyarde s’en est bien sortie dans un premier temps, mais semble désormais souffrir, notamment plombé par les nombreuses blessures (notamment Caddy et Bosetti devant). En effet, Annecy reste sur 4 journées sans la moindre victoire avec des défaites contre Auxerre et Bastia, pour des nuls face au Paris FC et Amiens. Contrairement à QRM, la bande de Laurent Guyot a souvent mené au score et s’est régulièrement fait rejoindre. Pour cette affiche, Quevilly Rouen devrait jouer le coup à fond face à un adversaire dans ses cordes pour se replacer dans la lutte pour le maintien. Annecy a perdu ses 2 derniers déplacements. Comme lors des 2 derniers matchs de QRM et les 3 derniers d’Annecy, on pourrait voir des buts des deux côtés.

Pronostic Quevilly-Rouen Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2