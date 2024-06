Pronostic Pologne Ukraine : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Ukraine solide face à la Pologne

La Pologne est une sélection que l’on retrouve quasiment lors de chaque phase finale de grands tournois. Toutefois, les Polonais ne brillent pas dans les compétitions internationales et sont régulièrement sortis rapidement. Lors du dernier Mondial, les partenaires de Lewandowski avaient atteint les 8es de finale où ils s’étaient inclinés contre la France. Pour se qualifier pour cet Euro, la Pologne a souffert. En effet, dominés par l’Albanie et la Tchéquie, la Pologne s’est seulement retrouvée en 3e position. Les Polonais ont toutefois pu disputer les barrages où ils ont largement dominé l’Estonie (5-1) avant un dernier match compliqué contre le Pays de Galles où ils se sont imposés aux tirs aux buts. En Allemagne, les Polonais retrouveront la France, mais aussi l’Autriche et les Pays-Bas dans un groupe relevé. Cette opposition face à l’Ukraine lance leur préparation pour l’Euro. Le sélectionneur Probierz s’appuie évidemment sur Lewandowski, Milik, Piatek, Zielinski, Frankowski, Kiwior ou Szczesny.

En face, l’Ukraine subit de plein fouet la guerre qui touche son pays. Contraint de disputer tous ses matchs hors de son sol, la sélection ukrainienne est tout de même parvenue à se qualifier pour l’Euro. 3e de sa poule derrière l’Angleterre et l’Italie (à égalité de points avec les Italiens), l’Ukraine est passée par les barrages. Lors de ces rencontres, les hommes de Rebrov ont souffert puisqu’ils se sont retrouvés menés au score contre la Bosnie et face à l’Islande, mais à chaque fois, l’Ukraine a trouvé les ressources pour s’imposer. Rebrov dispose d’un effectif de qualité avec des joueurs qui brillent sur la scène européenne à l’image de Dovbyk, meilleur buteur de la Liga, ou de Tsygankov qui ont participé à l’exceptionnelle saison de Girona. Nous pouvons également nommer Mudryk, pour qui Chelsea a cassé sa tirelire. Ses hommes sont bien entourés par les Malinovski, Shaparenko, ou Zinchenko. En début de semaine, l’Ukraine a tenu en échec le Nationalelf en Allemagne (0-0). Solide sélection, l’Ukraine semble disposer d’un potentiel plus intéressant que la Pologne ce qui devrait lui permettre d’accrocher au moins un nul ce vendredi.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

