Pronostic Allemagne Ukraine : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Allemagne monte en puissance face à l’Ukraine

Malgré une Coupe du Monde décevante où elle n’est pas parvenue à sortir de la phase de poule, l’Allemagne a maintenu sa confiance à Hansi Flick. L’ancien coach du Bayern doit préparer le Nationalelf pour l’Euro 2024 qui se disputera sur leurs terres. Lors du 1er rassemblement après le Mondial, l’Allemagne avait décidé d’opérer à une vaste revue d’effectif puisque les Sané, Gündogan, Müller ou Musiala n’avaient pas été appelés (non convoqués ou blessés). Au final, les Allemands avaient fait le taf face au Pérou (2-0) sur un doublé de Fullkrug avant de s’incliner contre la Belgique (2-3). Qualifié en tant que pays organisateur pour le prochain Euro, la sélection allemande va disputer 3 rencontres amicales dans le courant de ce mois de juin, avec au programme l’Ukraine, la Pologne et la Colombie. Pour préparer l’équipe pour 2024, Flick a notamment rappelé plusieurs cadres puisque les Musiala, Sané ou Rüdiger effectuent leur retour. Pour cette affiche face à l’Ukraine, Gündogan ne sera pas sollicité car il aura disputé 2 jours avant la finale de la Ligue des Champions. Ce rassemblement devrait permettre au coach de peaufiner son XI avec des éléments qui poussent comme le talentueux Wirtz du Bayer, Thiaw du Milan AC mais aussi les habituels Kimmich, Goretzka, Werner ou Havertz.

En face, l’Ukraine vise quant à elle une qualification pour le prochain Euro. Tombé dans un groupe extrêmement relevé avec l’Angleterre et l’Italie, la sélection ukrainienne aura fort à faire. Pour réussir cette mission, la fédération vient de miser sur Sergey Rebrov. L’ancien attaquant du Dynamo Kiev va profiter de cette rencontre face à l’Allemagne pour préparer deux matchs cruciaux face à la Macédoine du Nord et Malte, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Battu pour leur premier match en Angleterre (2-0), les Ukrainiens sont au pied du mur. Pour sa 1re liste, Rebrov a notamment appelé le capitaine Yarmolenko, le Marseillais Malinovskyi, le Strasbourgeois Sobol mais aussi la pépite de Chelsea Mudryk. En revanche, l’avant-centre Yaremchuk et le Gunner Zinchenko sont absents. Pour cette rencontre amicale à domicile, l’Allemagne devrait montrer un bien meilleur visage que celui entrevu lors du dernier Mondial. Les retours des cadres devraient permettre au Nationalelf de prendre facilement le meilleur sur une sélection ukrainienne tournée vers ses 2 rencontres à venir des éliminatoires.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

