Pronostic Pays-Bas Italie : Analyse, cotes et prono du match de la 3e place de Ligue des Nations

Un Pays Bas – Italie avec des buts de chaque côté

La Petite finale de la Ligue des Nations opposera les Pays Bas à l’Italie. Quart de finaliste du Mondial 2022 au Qatar, la sélection batave s’est inclinée face à la Croatie (2-4) au tour précédent. Devant leur public, les Oranje avaient bien débuté, ouvrant le score au terme d’une très belle action collective conclue par le joueur du Borussia Dortmund, Donyell Malen. La suite fut plus compliquée puisque le milieu de terrain croate a pris le contrôle du match pour permettre à la sélection au Damier de reprendre le score en sa faveur. Alors que la Croatie se dirigeait vers la qualif’, Lang, entré quelques minutes plus tôt, est parvenu à égaliser au bout du temps additionnel. Contraints de disputer une prolongation, les Pays Bas ont ensuite été surclassés par le talent croate. De retour après son intermède au FC Barcelone, Ronald Koeman est conscient qu’il a du pain sur la planche. Le sélectionneur hollandais a rajeuni son effectif avec les incorporations des Geertruida, Wieffer, Bijlow, Koopmeiners, Gakpo ou Simons, qui sont encadrés par les De Jong ou van Dijk. Le capitaine néerlandais ne parvient pas à retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure au genou. En difficulté avec Liverpool, VVD souffre également en sélection.

De son côté, l’Italie n’a pas participé à la dernière Coupe du Monde car elle s’était inclinée lors du barrage face à la Macédoine du Nord. Déjà absente en 2018, la Squadra Azzurra a subi un second séisme avec cette non-qualification. Cependant, la fédération italienne a maintenu sa confiance à Roberto Mancini. Ce dernier avait su rebâtir une équipe qui avait remporté le dernier championnat d’Europe. Après l’échec de la non-participation au Mondial 2022, l’Italie a réalisé une excellente campagne de Ligue des Nations en remportant son groupe devant des sélections comme l’Allemagne, l’Angleterre et la Hongrie. Qualifiés pour ce Final 4, les Italiens ont buté sur l’Espagne en demi-finale (2-1) dans un scénario cruel puisque les partenaires de Bonucci ont concédé le but décisif à la 88e minute, suite à une frappe déviée à 2 reprises par la défense italienne. Cependant, ce résultat est plutôt logique pour la sélection italienne. Bien entrée dans son match, elle s’était fait punir sur une erreur de son capitaine Bonucci. Ensuite, la Squadra Azzurra a poussé pour revenir et est parvenue à ses fins sur un penalty d’Immobile. Le reste de la rencontre a ensuite été dominée par l’Espagne qui est tombée sur un bon Donnarumma. Pour disputer ce Final 4, Mancini s’est appuyé sur la bonne santé des clubs italiens présents dans chaque finale européenne. On retrouve donc les Barella, Acerbi, Darmian, Spinazzola, Dimarco, Cristante ou Pellegrini. Lors de la demi-finale, Bonucci s’est montré décevant, tout comme Ciro Immobile sur le front de l’attaque. Pour affronter les Pays-Bas, Mancini devrait opérer quelques changements avec les probables titularisations des Verratti, Pellegrini, voire Retegui. Cette opposition pour la 3e place devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.

