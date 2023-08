Pronostic Pau Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau solide à domicile face à Rodez

Cette confrontation entre Pau et Rodez met aux prises deux formations qui luttent âprement pour leur maintien depuis qu’elles sont montées en Ligue 2. Cet été, le club palois a tourné la page Didier Tholot pour en ouvrir une nouvelle avec celle de Nicolas Usaï. À l’instar de son prédécesseur, le nouvel arrivé s’appuie sur les résultats à domicile de son équipe. En effet, Pau a remporté brillamment les 2 matchs disputés au Nouste Camp face à Bordeaux (3-0) et contre le Paris FC (2-0). En revanche, le club béarnais passe encore complètement au travers à l’extérieur avec deux lourds revers contre Caen (2-0) et surtout à Guingamp (4-0) le week-end dernier. Équipe à 2 visages, Pau devrait montrer son bon côté lors de la réception de Rodez.

En face, Rodez est plutôt bien rentré dans sa saison. En effet, lors de la 1re journée, les Aveyronnais sont allés chercher un nul sur la pelouse d’Ajaccio (1-1) tout juste relégué de Ligue 1. Ensuite, le club ruthénois s’est imposé face à l’AS Saint-Étienne (2-1) dans le temps additionnel. La suite fut moins joyeuse, puisque Rodez reste sur 2 revers de rang face à Laval (0-1) et surtout à domicile contre une équipe de Valenciennes (0-1) pourtant pas au mieux. Ces défaites auront peut-être marqué les esprits d’une formation sauvée in extremis. Intraitable dans son Nouste Camp, Pau devrait enregistrer une nouvelle victoire face à Rodez.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

