Pronostic Paraguay Pérou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Le Pérou va chercher un résultat au Paraguay

Le Paraguay lance les éliminatoires pour le Mondial 2026 en recevant le Pérou dans la zone AmSud. La Albirroja ne s’est plus qualifiée pour une phase finale de Coupe du Monde depuis l’édition 2010 en Afrique du Sud. Lors de la dernière campagne, les Paraguayens ont fini à la 8e place (sur 10). Depuis 1 an et demi, la Albirroja a disputé plusieurs matchs amicaux avec au final des résultats décevants. En effet, la sélection paraguayenne s’est imposée contre le Mexique (0-1), les Emirats arabes Unis (1-0) et le Nicaragua (2-0) mais s‘est inclinée face au Japon, la Colombie, le Chili et surtout le Pérou. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Schelotto pourra s’appuyer sur son meilleur élément, le joueur de Newcastle Miguel Almiron mais aussi sur l’ancien Hammer Balbuena. A noter que le jeune Enciso qui a montré de bonnes dispositions avec Brighton, est absent pour ces rencontres des éliminatoires du Mondial.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Pérou avait fini en 5e position des éliminatoires du dernier Mondial, celle de barragiste. Lors de la rencontre décisive, les Incas s’étaient fait surprendre par l’Australie lors de la séance des tirs aux buts. Depuis cet échec, la sélection péruvienne a connu des résultats en dent de scie. En effet, les Péruviens ont remporté leurs matchs face au Salvador (4-1), le Paraguay (1-0), la Bolivie (1-0) et la Corée du Sud (0-1). En revanche, les protégés de Juan Reynoso ont connu des faux-pas face au Mexique (0-1), l’Allemagne (2-0) et le Japon (4-1). Pour affronter le Paraguay, le sélectionneur péruvien n’a pas hésité à appeler Paolo Guerrero. Du haut de ses 39 ans, l’attaquant paraguayen évolue désormais à Quito. On retrouvera également les Yotun, Tapia, Carrillo, Trauco ou Advincula. En revanche, Lapadula, le buteur de Cagliari est blessé et manquera ce rendez-vous international. Dans cette opposition, le Pérou semble avoir plus de garanties que le Paraguay, ce qui devrait lui permettre d’accrocher au moins le point du match nul.

► Le pari « Victoire Pérou ou match nul » est coté à 1,61 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 222€ (322€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,55 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 210€ (310€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Guerrero buteur » est coté à 4,10 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 720€ (820€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Paraguay – Pérou :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Paraguay Pérou encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Japon Pérou : Analyse, cotes et prono du match amical