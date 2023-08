Pronostic OM Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM en quête de certitudes face à Reims

Troisième de la dernière saison de Ligue 1, Marseille doit disputer les barrages de la Ligue des Champions pour intégrer la phase de groupe. Pour sa première sortie officielle, le club phocéen s’est fait surprendre mercredi par le Panathinaikos en barrage de LDC (1-0). Lors de cette rencontre, le meilleur marseillais Kondogbia s’est fait expulser. Ce premier revers n’est pas insurmontable mais Marcelino va devoir trouver les ressources pour relancer son équipe. Afin d’être prêt pour ce rendez-vous, Longoria avait été proactif avec un recrutement intéressant avec de nombreuses arrivées comme Aubameyang, Sarr, Ndiaye, Lodi ou Kondogbia. En renouvelant quasiment 50% de son équipe-type, l’OM va devoir retrouver des automatismes pour être compétitif. Ce samedi, la formation olympienne va disputer un test face à une équipe rémoise qui est souvent difficile à bouger. Pour cette rencontre, Marcelino pourrait apporter quelques retouches dans son effectif avec les probables titularisations des Rongier, Mbemba voire Guendouzi. Offensivement, l’OM n’a toujours pas trouvé ses repères avec le duo Aubameyang – Ndiaye en manque de rythme.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

12e, le stade de Reims a été l’une des satisfactions de la saison dernière. En difficulté en début d’exercice, le club champenois a retrouvé son allant sous la houlette de Will Still. Cette année, Reims ne pourra pas compter sur l’effet de surprise. Lors de la préparation estivale, le club rémois s’est incliné d’abord face à Eupen avant de monter en puissance en remportant tous ses matchs suivants face à Charleroi, Amiens, Getafe, Saragosse et le Torino. En pleine confiance suite à ces bons résultats, Reims se déplace avec ambition au Vélodrome ce samedi. Au niveau de l’effectif, la formation champenoise a perdu son meilleur buteur Balogun, retourné à Arsenal. Avec 21 buts inscrits l’an passé, son absence sera préjudiciable lors de ce nouvel exercice. Au rayon des arrivées, les Rémois ont réalisé un très joli coup avec Teddy Teuma de l’Union Saint Gilloise, mais aussi celles de Diakité, ou Khadra. Notons également que Reims a su conserver le Japonais Ito et son milieu défensif Marshall Munetsi. A quelques jours d’un match retour décisif en LDC, Marseille devrait hausser le ton face à une équipe rémoise qui devrait lui poser des problèmes.

► Le pari « Victoire OM » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 226€ (326€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,87 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 274€ (374€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce OM – Reims :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic OM Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Will Still : « Peut-être que je vais devenir un vrai entraineur après avoir perdu »